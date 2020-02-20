Beşiktaş'ta kanatlar değişiyor
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hafta sonundaki Trabzonspor derbisinde solda Caner Erkin’i sağda ise Jeremain Lens’i kanatlarda oynatmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor derbisinde ilk 11'de iki önemli değişikliğe gidilecek. 3 maç daha oynaması halinde zorunlu olarak 2.8 milyon Euro'ya satın alınacak olan ve bu yüzden, yönetim kararıyla oynatılmayan Rebecho'nun kulübü ile anlaşma aşamasına gelinmesi, Portekizli futbolcunun 11'e dönmesini sağlamış durumda. Sol kanadı ofansif olduğu kadar defansif anlamda da güçlü tutmak isteyen Sergen Yalçın, Trabzonspor karşısında Rebecho'yu sol bekte, Caner'i de sol açıkta kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın Trabzon maçına yönelik yapacağı bir diğer değişiklik ise sağ kanatta olacak. Cezası biten Gökhan Gönül'ü yeniden sağ beke koyacak olan sergen Yalçın'ın, Jeremain Lens'i bu kez sağ önde oynatması bekleniyor.
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