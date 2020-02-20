20 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kanatlar değişiyor

Beşiktaş'ta kanatlar değişiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Teknik Direktörü , hafta sonundaki derbisinde solda ’i sağda ise ’i kanatlarda oynatmayı hedefliyor.

'ta cumartesi akşamı oynanacak derbisinde ilk 11'de iki önemli değişikliğe gidilecek. 3 maç daha oynaması halinde zorunlu olarak 2.8 milyon Euro'ya satın alınacak olan ve bu yüzden, yönetim kararıyla oynatılmayan Rebecho'nun kulübü ile anlaşma aşamasına gelinmesi, Portekizli futbolcunun 11'e dönmesini sağlamış durumda. Sol kanadı ofansif olduğu kadar defansif anlamda da güçlü tutmak isteyen , Trabzonspor karşısında Rebecho'yu sol bekte, Caner'i de sol açıkta kullanmayı düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın maçına yönelik yapacağı bir diğer değişiklik ise sağ kanatta olacak. Cezası biten 'ü yeniden sağ beke koyacak olan sergen Yalçın'ın, 'i bu kez sağ önde oynatması bekleniyor.

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