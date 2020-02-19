Beşiktaş'tan Andona Jacob hamlesi! Andona Jacob kimdir?

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olarak zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları erken başladı. Transferde genç oyunculara yönelen ve bu doğrultuda ilk olarak 18 yaşındaki Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, 17 yaşındaki Nijeryalı golcü Andona Jacob'u İstanbul'a getirdi.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden oluşturulmaya başlandı. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyunculara yönelecek olan siyah-beyazlılar, bir yandan da takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda Dinamo Zagreb forması giyen 18 yaşındaki Boşnak futbolcu Ajdin Hasic'i renklerine bağlayan ve oyuncuyu Ümraniyespor'a kiralayan Kara Kartal, bir genç oyuncu takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor.

Radyospor'un haberine göre Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi. Nijeryalı futbolcunun menajeri Mesrun İzzet de siyah-beyazlı yönetimle transfer görüşmeleri gerçekleştirmek için oyuncuyla birikte İstanbul'a geldi.

Orta saha ve forvet hattında forma giyebilen Jacob, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın'ın isteğiyle A Takım ile antrenmana çıktı. Yalçın ve teknik ekibini performansını beğendiği Nijeryalı futbolcu, U17 takımıyla çalışmalara başladı. Ancak Radyospor'un haberine göre Beşiktaş'ın Andone Jacob'u transfer edebilmesi için 12 gün süresi var.

Öte yandan Radyospor'a açıklamalarda bulunan Andone Jacob'Un menajeri Mithat Halis, oyuncuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

JACOB BU BEŞİKTAŞ'TA BANKO OYNAR

"Oyuncu bu Beşiktaş'ta banko oynar. Jacob 1 hafta önce Nijerya karmasıyla birlikte Antalya'daydı. Jacob orada herkesin dikktini çekti. 32 numaralı formasıyla hepimizi büyüledi. Jacob çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Beşiktaş'a büyük bir potansiyal olarak tavsiye edilmiş."

SERI'DEN DAHA İYİ OYUNCU

"Galatasaray'da Seri'den falan çok daha iyi bir oyuncu. Orta sahada, hücumda ve kanatta oynayabiliyor. Beşiktaş A takımında rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. Orada Ukrayna takımına karşı bir maç yaptılar. Zorlu bir rakibe karşı oynamasına rağmen harika oynadı. Beşiktaş'ta Diaby ve Nkoudou'dan çok daha iyi bir oyuncu.

ANDONA JACOB KİMDİR?

Andona 7 Ocak 2002'de Nijerya'da dünyaya geldi. 1.72m boyundaki oyuncu ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyiyor. Şu anda Goddosky FC takımında forma giyen Jacob 39 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda.