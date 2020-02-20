Beşiktaş'ta Adem Ljajic hastanelik oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir mağlubiyeti sonrasında futbolcularla yaptığı toplantıda fikstüre dikkat çekti. Yalçın, özellikle Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarına vurgu yapıp, "Bu 2 maçı kazanıp iyi bir hava yakalarsak, üst üste alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar" diyerek oyuncularını motive etti.