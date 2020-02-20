20 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic hastanelik oldu

Beşiktaş'ta Adem Ljajic şoku!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'ta  şoku yaşanıyor. Teknik direktör 'ın cumartesi günü oynanacak derbisinde şans vermeyi düşündüğü Sırp yıldız hastanelik oldu.

Şiddetli bademcik enfeksiyonu (Kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle Acıbadem Hastanesi'nde serum ve antibiyotik tedavisi devam eden , dün yapılan antrenmana katılamadı. Sırp futbolcunun bu sabah yapılacak son kontrolünün ardından uygun görülmesi durumunda idmana çıkarılması düşünülüyor.

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