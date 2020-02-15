15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Lens'in tayini çıktı

Lens'in tayini çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 3-0 kazanılan FK maçı ilk 11'ine göre iki değişiklik ile karşısına çıktı. Yalçın, sarı kart cezalısı olan yerine sağ bek pozisyonunda 'e şans verirken, Adem Ljajic'in yerine ise ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil olan Kevin-Prince Boateng'i tercih etti.

Daha önce de sağ bekte görev yapan Lens, Diaby'nin arkasında oynadı. Hollandalı futbolcu elinden geldiğinde ataklara destek vermeye çalıştı. Lens maç sonrası "Daha iyi olan bizdik ama golü onlar buldu. Elimizden geleni yaptık" dedi.
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