Boateng bu kez durgun kaldı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ganalı futbolcu, Başakşehir karşısında fazla varlık gösteremedi.

Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesinde ikinci yarının başında oyuna dahil olmuş ve Kara Kartal'ın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Bugün de gol atabilmeyi çok isterdim ama olmadı. Umarım kalan maçlarda en iyisini yaparım" dedi.