15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Boateng bu kez durgun kaldı

Boateng bu kez durgun kaldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2020

'ın ara transfer döneminin son gününde İtalya Serie A takımlarından 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Ganalı futbolcu, karşısında fazla varlık gösteremedi.

Ganalı oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan FK mücadelesinde ikinci yarının başında oyuna dahil olmuş ve 'ın 2'nci golünün altına imzasını atmıştı. Tecrübeli futbolcu karşılaşma sonrası "Bugün de gol atabilmeyi çok isterdim ama olmadı. Umarım kalan maçlarda en iyisini yaparım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba... Başakşehir - Beşiktaş maçına damga vuran görüntü! Demba Ba...
Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra... Burak Yılmaz'dan olay hareket! Oyundan alındıktan sonra...
Başakşehir tek attı 3 aldı Başakşehir tek attı 3 aldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör