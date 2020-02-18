18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Göztepe maçı hakkında açıklama

Beşiktaş'tan Göztepe maçı hakkında açıklama
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

'tan maçı için 'den verilen kararla ilgili açıklama geldi. Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada, "Göztepe maçının hakemi ’in, müsabakanın yardımcı hakemleri, 4. hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF ’na sevk edilmelerini ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyoruz" denildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"26.01.2020 tarihinde Kulübümüz ile A.Ş. arasında İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Süper Lig Cemil Usta Sezonu 19. hafta müsabakasının sonucunun futbolcular dışındaki unsurlarca doğrudan etkilenmesi tüm kamuoyunun malumudur.

Bahsi geçen maç ile ilgili itirazımızı Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihinde reddetmiş, TFF Genel Sekreterliği'nin tarafımıza göndermiş olduğu yazıda maçın hakeminin raporuna değinilmiştir.

Hakem, raporunda "Göztepeli oyuncunun topa hakim olduğuna kanaat getirdiğim anda düdüğümü çalarak oyunu durdurdum" demiştir. Top havadayken düdüğünü çalmaya başlayan hakemin TOPUN BAŞKA BİR FUTBOLCUYA DOKUNMADAN ÖNCE OYUNU DURDURDUĞU YAYINCI KURULUŞUN GÖRÜNTÜLERİNDE ŞÜPHEYE MAHAL VERMEYECEK ŞEKİLDE NETTİR.

Müsabaka hakemi 'in gerçekleşen olayları değiştirerek tamamen yanlış bir biçimde raporlaması, kamu görevlisi olması nedeniyle aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil etmektedir. Göçek, eşitlik ve dürüstlük ilkelerine aykırı davranmış, bunun sonucunda genç meslektaşları başta olmak üzere taraftar ve seyircilere örnek olma yükümlülüğünü açık şekilde ihlal etmiştir.

Bu sebeplerle Hüseyin Göçek'in ve TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararda sundukları ek rapor ile Göçek'in beyanını doğruladıklarını belirten müsabakanın yardımcı hakemleri, 4. hakemi, VAR ve AVAR hakemlerinin TFF 'na sevk edilmeleri ve etik dışı eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep ediyor, konu ile ilgili dilekçemizin TFF Başkanlığı'na sunulduğunu kamuoyuna duyuruyoruz."

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