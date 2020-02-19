19 Şubat 2020, Çarşamba
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Denizli sürprizi!
Giriş Tarihi: 19.02.2020
Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah-beyazlılara geri dönebilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.
Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı Süper Lig ve Türkiye Kupası' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran Mustafa Denizli, siyah-beyazlılara geri dönebilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.
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