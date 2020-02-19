19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Denizli sürprizi!

Denizli sürprizi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı Süper Lig ve ' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran , siyah-beyazlılara geri dönebilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.

Mircea Lucescu hamlesini tamamlayamayan Beşiktaş'ta yeni bir isim gündeme geldi. 2008-09'da Beşiktaş'ı Süper Lig ve ' nda çifte şampiyonluğa ulaştırarak taraftarın gönlünde taht kuran , siyah-beyazlılara geri dönebilir. Ahmet Nur Çebi yönetiminin, Denizli'yi koordinatör sıfatıyla futbolun başına getirerek, uzun vadeli bir yeniden yapılandırma hamlesini başlatmak istediği ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan açıklama! Ceza verilmeli Beşiktaş'tan açıklama! "Ceza verilmeli"
Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim... Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim...
Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör