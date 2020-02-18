18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın futbol aklı için gündemindeki isim Mustafa Denizli!

Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayıran Yönetimi, teknik direktörlük için ile anlaşmıştı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 3 maça çıkarken; 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlı yönetim aklı olarak 'yu getirip Rumen teknik adamı futbolun 1 numarası yapmayı planlıyordu. Lucescu ile anlaşamayan , bu mevki için 'ye yöneldi. İşte tüm ayrıntılar...

, alınan kötü sonuçların ardından ile yollarını ayırmış ve ile anlaşmıştı.

Siyah-beyazlılar bununla da yetinmeyip aklı olması için ile görüşmüştü. Rumen teknik adamla anlaşamayan Beşiktaş, bu mevki için ile görüşmeye başladı.

Ajansspor'un haberine göre; 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile çifte kupa sevinci yaşayan Mustafa Denizli, eski takımına geri dönebilir.

Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamı futbolun başına getirip uzun vadeli yeniden yapılandırmaya başlamak istiyor. Sergen Yalçın'a A takımı emanet eden yönetim, Denizli'den de genç yetenek keşfetmesini isteyecek.

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SERGEN YALÇIN'IN DENİZLİ İLE İLİŞKİSİ AYRI

Mustafa Denizli, 6 ay futboldan uzak kalan Sergen Yalçın'ı kadrosuna almıştı.

ÖNCE LUCE SONRA DENİZLİ

Futbol koordinatörlüğü için önce Rumen hoca Mircea Lucescu ile görüşen siyah-beyazlı yönetim bu isimle anlaşamayınca rotayı Mustafa Denizli'ye kırdı. Yönetimin, bu göreve sıcak bakan tecrübeli hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPTI

Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Futbol tarihine adını yazdırdı.

1987-88 sezonunda 'ı, 2000-2001'de 'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.

Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da Euro 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.

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