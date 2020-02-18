Beşiktaş'ın futbol aklı için gündemindeki isim Mustafa Denizli!

Alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile anlaşmıştı. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 3 maça çıkarken; 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almıştı. Siyah-beyazlı yönetim futbol aklı olarak Mircea Lucescu'yu getirip Rumen teknik adamı futbolun 1 numarası yapmayı planlıyordu. Lucescu ile anlaşamayan Kara Kartal, bu mevki için Mustafa Denizli'ye yöneldi. İşte tüm ayrıntılar...

Beşiktaş, alınan kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı ile yollarını ayırmış ve teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşmıştı.

Siyah-beyazlılar bununla da yetinmeyip futbol aklı olması için Mircea Lucescu ile görüşmüştü. Rumen teknik adamla anlaşamayan Beşiktaş, bu mevki için Mustafa Denizli ile görüşmeye başladı.

Ajansspor'un haberine göre; 2008-2009 sezonunda Beşiktaş ile çifte kupa sevinci yaşayan Mustafa Denizli, eski takımına geri dönebilir.

Beşiktaş Yönetimi, tecrübeli teknik adamı futbolun başına getirip uzun vadeli yeniden yapılandırmaya başlamak istiyor. Sergen Yalçın'a A takımı emanet eden yönetim, Denizli'den de genç yetenek keşfetmesini isteyecek.

SERGEN YALÇIN'IN DENİZLİ İLE İLİŞKİSİ AYRI

Mustafa Denizli, 6 ay futboldan uzak kalan Sergen Yalçın'ı milli takım kadrosuna almıştı.

ÖNCE LUCE SONRA DENİZLİ

Futbol koordinatörlüğü için önce Rumen hoca Mircea Lucescu ile görüşen siyah-beyazlı yönetim bu isimle anlaşamayınca rotayı Mustafa Denizli'ye kırdı. Yönetimin, bu göreve sıcak bakan tecrübeli hoca ile yakın zamanda temas kurması bekleniyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPTI

Denizli, üç büyükleri şampiyon yapan tek hoca olarak Türkiye Futbol tarihine adını yazdırdı.

1987-88 sezonunda Galatasaray'ı, 2000-2001'de Fenerbahçe'yi şampiyon yapan 71 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'ı da 2008-2009'da mutlu sona ulaştırdı.

Hücum futbolunu Türkiye'de yerleştiren isim olan, Galatasaray'ı Şampiyon Kulüpler Kupası'nda (Bugünkü Şampiyonlar Ligi) yarı finale taşıyan Denizli, milli takımı da Euro 2000'de çeyrek finale çıkarmıştı.