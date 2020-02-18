18 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Trabzonspor maçında yoklar

Beşiktaş'tan flaş açıklama! Trabzonspor maçında yoklar
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 Giriş Tarihi: 18.02.2020

Kulübü, Ligi'nde gören oyuncuları ve 'ın bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda forma giyemeyeceğinin bilgisini verdi.

Kulübü, genç oyuncuları ve 'la ilgili kart bilgisi açıklaması yaptı. Hafta sonunda Elit Ligi'nde ile oynanan karşılaşmada uzatma dakikalarında gören 2 futbolcunun kartlarının 'de de geçerli olduğunu hatırlatan Beşiktaş Kulübü, karşılaşmasında her 2 oyuncunun da kadroda yer alamayacağını ifade etti.

Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim... Luce'ye niyet ona kısmet! Beşiktaş'ın gündemindeki isim...
Süper Lig'de kritik hafta! Zirve yarışı kızışıyor... Süper Lig'de kritik hafta! Zirve yarışı kızışıyor...
Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil Ruiz: Şampiyonluk imkansız değil
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör