17 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den 67 milyon TL

Ahmet Nur Çebi'den 67 milyon TL
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2020

'ta önceki gün gerçekleşen divan kurulu toplantısında denetim kurulu raporu da açıklandı. Bu rapora göre ve yönetim kurulunun, göreve geldikten sonra kulübe verdikleri meblağlar da belli oldu. Rapora göre Çebi yönetimi, göreve geldikten sonra kulübe 67 milyon 282 bin 868 TL para verdi.

Bu miktarın 66 milyon 966 bin 315 TL'sini Başkan verirken, diğer yöneticiler ise toplamda 316 bin 553 Lira aktardı. Başkan Çebi'nin yanı sıra yönetimde yer alan isimlerden Umut Şenol 269 bin 44 TL, Hakan Daltaban 40 bin TL, Bilgihan Sürmen 5 bin TL, Erdal Torunoğulları 918 TL, Adnan Dalgakıran 738 TL ve Berkan Gocay 471 TL para verdi. Verilen bu meblağlarla birlikte Erdal Torunoğulları'nın toplam alacağı 940 bin 281 TL'ye yükseldi. Ayrıca yönetimde yer alan Emre Kocadağ'ın alacağı ise 4 bin 321 TL olarak açıklandı. Yeni yönetim, kulübün kasasına toplam 67 milyon 282 bin 868 TL aktarırken, Çebi ve yönetim kurulunun toplam alacağı ise 68 milyon 226 bin 553 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta büyük hüsran Beşiktaş'ta büyük hüsran
Fikret Orman'a yeni soru: Daireler nerede? Fikret Orman'a yeni soru: Daireler nerede?
Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur "Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör