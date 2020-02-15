15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.02.2020

Medipol 'e 1-0 mağlup olan , 'in 23'üncü haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün Medipol 'e 1-0 mağlup olan 'ın sağanak yağış altında basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve streching yaparak çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minyatür kale maç yaptı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, maçı hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.

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