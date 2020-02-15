Beşiktaş Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden başladı

Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde dün Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ın sağanak yağış altında basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana tedavisine devam edilen ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda; dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve streching yaparak çalışmayı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Siyah-beyazlı oyuncular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minyatür kale maç yaptı. İdman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 17 Şubat Pazartesi günü devam edecek.