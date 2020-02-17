17 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Fikret Orman'a yeni soru: Daireler nerede?

Fikret Orman'a yeni soru: Daireler nerede?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.02.2020

Yönetici Urgancılar: 2017’de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Bu mallar nerede? Hukuki süreç başladı.

başkanlığı görevini tribünlerin "Paralar nerede" protestosu sonrası bırakan 'a yeni bir soru soruluyor: Fikret Orman daireler nerede?... Kulübün icra kurulu başkanı ve genel sekreter Mesut Urgancılar, çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Urgancılar, "DKY İnşaat'tan 2017'de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Ve 2017'de alınan dairlere 2014'te bir banka çoktan ipotek koymuşmuş! Yani ayıplı mal almışız. Parasını vermişiz fakat ortada mal yok! Hukuki süreç başlatıldı" dedi. Urgancılar'ın sözünü ettiği ve bugün kayıp olan dairelerle ilgili dönemin başkanı Fikret Orman, 29 Mart 2017'de Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlemiş ve söz konusu dairelerin yurt dışından gelen sporcular için kullanacaklarını belirtip şunları söylemişti: "Çok fazla sporcumuz var. Beşiktaş, yurt dışından gelen sporculara kiralar ödeyerek yer tutuyor. 11 daire satın aldık. Dairelere kiralar ödüyoruz. Artık ödemek istemiyoruz. , voleybol ve hentbol takımı oyuncuları için buraları değerlendireceğiz."

Beşiktaş'ın büyük hüsranı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta büyük hüsran Beşiktaş'ta büyük hüsran
Ahmet Nur Çebi'den 67 milyon TL Ahmet Nur Çebi'den 67 milyon TL
Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur "Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör