Fikret Orman'a yeni soru: Daireler nerede?

Yönetici Urgancılar: 2017’de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Bu mallar nerede? Hukuki süreç başladı.

Beşiktaş başkanlığı görevini tribünlerin "Paralar nerede" protestosu sonrası bırakan Fikret Orman'a yeni bir soru soruluyor: Fikret Orman daireler nerede?... Kulübün icra kurulu başkanı ve genel sekreter Mesut Urgancılar, çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Urgancılar, "DKY İnşaat'tan 2017'de 11 daire alınmış, 7.5 milyon lira ödenmiş. Ama daireler ortada yok! Tapusu da yok! Ve 2017'de alınan dairlere 2014'te bir banka çoktan ipotek koymuşmuş! Yani ayıplı mal almışız. Parasını vermişiz fakat ortada mal yok! Hukuki süreç başlatıldı" dedi. Urgancılar'ın sözünü ettiği ve bugün kayıp olan dairelerle ilgili dönemin başkanı Fikret Orman, 29 Mart 2017'de Vodafone Park'ta bir imza töreni düzenlemiş ve söz konusu dairelerin yurt dışından gelen sporcular için kullanacaklarını belirtip şunları söylemişti: "Çok fazla sporcumuz var. Beşiktaş, yurt dışından gelen sporculara kiralar ödeyerek yer tutuyor. 11 daire satın aldık. Dairelere kiralar ödüyoruz. Artık ödemek istemiyoruz. Basketbol, voleybol ve hentbol takımı oyuncuları için buraları değerlendireceğiz."