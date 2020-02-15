15 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın güncel borcu açıklandı!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.02.2020 Giriş Tarihi: 15.02.2020

ekiplerinden 'ın olağan divan kurulunda toplam borcu açıklandı. Siyah-beyazlıların güncel borcu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olarak ifade edildi.

'ta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında denetim kurulu raporu da açıklandı. Raporda siyah-beyazlı kulübün borcu da belli oldu. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin borcunun 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle 2 milyar 357 milyon 613 bin 723 TL, Beşiktaş Kulübü Derneği'nin borcunun ise 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 604 milyon 288 bin 770 TL olduğunu belirtti. Tuncel, Beşiktaş'ın toplam borcunu 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olarak ifade etti. Alacağı 272 milyon 529 bin 188 TL olan siyah-beyazlı kulübün -alacak farkı ise 2 milyar 689 milyon 373 bin 305 TL olarak belirlendi.

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