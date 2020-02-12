12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Hoca'dan Burak’la çok özel

Sergen Hoca'dan Burak’la çok özel
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabahki antrenman öncesi 'la özel bir görüşme yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabahki antrenman öncesi 'la özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli forvetten çok büyük beklentileri olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adamın, "Bu kritik dönemde sana ve gollerine ihtiyacımız var. Üzerine düşenin en iyisini yapacağını biliyorum, arkadaşlarını da maçlara bu şekilde hazırlamanı istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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