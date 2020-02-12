Sergen Hoca'dan Burak’la çok özel

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabahki antrenman öncesi Burak Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabahki antrenman öncesi Burak Yılmaz'la özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli forvetten çok büyük beklentileri olduğunu ifade eden 47 yaşındaki teknik adamın, "Bu kritik dönemde sana ve gollerine ihtiyacımız var. Üzerine düşenin en iyisini yapacağını biliyorum, arkadaşlarını da maçlara bu şekilde hazırlamanı istiyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.