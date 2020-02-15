Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU - İSTEDİĞİNİ ALDI

Başakşehir, kendi istediği gibi oynadı, Beşiktaş'ı da istediği gibi oynattı. Daha da doğrusu, kendi istediği şekilde oynatmaya zorladı. Beyin olarak maça iyi hazırlanmışlar. Çok da zorlanmadan maçı kazandılar. Beşiktaş ikinci devre topla fazla oynuyor göründü ama Beşiktaş'ın topla oynadığı dakikalarda bile oyunun anahtarı Başakşehir'in elindeydi. Beşiktaş için bu sene maalesef böyle geçecek görünüyor. Başakşehir de şampiyonlukta sonuna kadar potanın içinde olacak, o da görünüyor.