Kara Kartal taktik çalıştı

Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.