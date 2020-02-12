12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kara Kartal taktik çalıştı

Kara Kartal taktik çalıştı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü.

Cuma günü Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisi devam eden ve bireysel çalışan Dorukhan Toköz katılmadı. Siyah-beyazlılar pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı.

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