Beşiktaş'ta Avcı'nın yardımcılarına da maaş ödeniyor!
Mali anlamda iç acıcı bir tabloya sahip olmayan Beşiktaş'ta şok bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlı ekibin tam 15 kişilik yardımcı listesi bulunuyor.
Mali anlamda zor günler geçiren Beşiktaş'ta 3 hafta önce Abdullah Avcı ile sözleşme feshedilmişti. Siyah-beyazlılar boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın'ı getirmişti.
Beşiktaş Abdullah Avcı'nın sözleşmesini sonlandırdı fakat yardımcılarının sözleşmesi sürüyor. Kara Kartal'ın 8'i Avcı döneminden kalma kağıt üstünde 15 yardımcısı bulunuyor. 15 yardımcıya maaş ödeyen siyah-beyazlılar, ödeme gerçekleşmese bile alacak defterine maaşlar yazılıyor.
Ajansspor'un haberine göre; Siyah-Beyazlılar her ay Yalçın'ın ekibiyle birlikte 15 tane yardımcı hocaya ücret ödüyor.
İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı ekibi:
Recep Uçar - Yardımcı antrenör
Şenol Fidan - Yardımcı antrenör
Haluk Güngör - Kaleci antrenörü
Yaşar Çevikel - Psikolojik performans analizi
Caner Erol - Maç ve performans analizi
Serdar Keşçi - Yardımcı maç ve performans analizi
E.Özerk Tufan - Fiziksel performans antrenörü
Can Kaplanoğlu - Bireysel performans antrenörü
Sergen Yalçın'ın ekibi:
Murat Şahin - Yardımcı antrenör
Çağdaş Atan - Yardımcı antrenör
Ozan Köprülü - Antrenör
Murat Kaytaz - Kaleci antrenörü
Levent Açıl - Kaleci antrenörü
Stefano Morrone - Kondisyoner
Gürsoy Yalçın - Scout
OCAK AYINDA 2 TRANSFER
Harcama limiti nedeniyle dever arası transfer döneminde fazla transfer yapmayan siyah-beyazlılar, Ajdin Hasic'in imza parasını çözerek kadrosuna katmıştı. Transfer döneminin son gününde de Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng ile kiralık sözleşme imzalanmıştı.
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