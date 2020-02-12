Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. Abdullah Avcı'nın takımdan gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başında göreve getirilen Abdullah Avcı ile kötü gidişat sonrası yollarını ayıran Beşiktaş, takımın başına Sergen Yalçın'ın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yaptı. Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarıyla birlikte çıkışa geçen ve yükselen grafiğini sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı.

Kara Kartal'da sezon sona ermesiyle birlikte Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Atiba Hutchinson, Mohammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng'in sözleşmeleri sona erecek. İdeal ilk 11'indeki 7 oyuncusunu birden kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'ya yeni sözleşme önerilmesi yönünde rapor verdi.

AYRILACAK 4 İSİM BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, Elneny ve Karius'un bonservisini istese de alamayacak olan siyah-beyazlılarda Yalçın, Rebocho ve Diaby'i de kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Takıma ara transfer döneminde katılan Boateng'e ise göstereceği performansa göre yeni sözleşme yapılabileceği öğrenildi.