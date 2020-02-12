12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Sergen Yalçın biletlerini kesti
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 Giriş Tarihi: 12.02.2020

'in 22. haftasında oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta gelecek sezon için çalışmalar şimdiden başladı. 'nın takımdan gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen 'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı.

Sezon başında göreve getirilen ile kötü gidişat sonrası yollarını ayıran , takımın başına 'ın getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yaptı. ve FK maçlarıyla birlikte çıkışa geçen ve yükselen grafiğini sezon sonuna kadar sürdürmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden oluşturmaya başladı.

'da sezon sona ermesiyle birlikte Loris Karius, , , Pedro Rebocho, , Mohammed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin-Prince Boateng'in sözleşmeleri sona erecek. İdeal ilk 11'indeki 7 oyuncusunu birden kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Gökhan, Caner ve Atiba'ya yeni sözleşme önerilmesi yönünde rapor verdi.

AYRILACAK 4 İSİM BELLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, Elneny ve Karius'un bonservisini istese de alamayacak olan siyah-beyazlılarda Yalçın, Rebocho ve Diaby'i de kadroda düşünmediğini yönetime iletti. Takıma ara transfer döneminde katılan Boateng'e ise göstereceği performansa göre yeni sözleşme yapılabileceği öğrenildi.

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