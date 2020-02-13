13 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan açıklama! "Hakkımızı savunacağız"

Beşiktaş'tan açıklama! Hakkımızı savunacağız
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

'nun kural hatası yoktur kararının ardından cephesinden açıklama geldi. Siyah beyazlı ekip Tahkim Kurulu'na gitme kararı aldı.

Siyah beyazlılar, 'nun Göztepe- karşılaşmasında kural hatası olmadığına kanaat getirmesinin incelenmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, raporların kendileriyle paylaşılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını duyurdu.

TFF kararını açıkladı: Kural hatası yok haberin devamı

Kemal Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kamuoyunun büyük çoğunluğu kural hatası olduğunu söylüyor. , kural hatası yok dedi. Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devleti. Var olan kural hatası, yok sayılamaz. Camiamızın haklarını savunacağız. IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı? Sayın Sarvan, soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?"

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