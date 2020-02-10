10 Şubat 2020, Pazartesi
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Başkana prim talebi
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Başkan Ahmet Nur Çebi, Gaziantep zaferi sonrası Yalçın'ı arayıp kutladı. Ancak elini veren başkan kolunu kurtaramadı.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Gaziantep zaferi sonrası Yalçın'ı arayıp kutladı. Ancak elini veren başkan kolunu kurtaramadı. Sergen Çebi'den 3 ve 5 maçlık prim istedi. Usta hoca; Başakşehir, Trabzon ve Alanya'dan oluşan 3 maçlık periyot için ayrı bir prim, sonrasındaki Ankaragücü ve Galatasaray sınavları için farklı bir prim talep etti. Başkanın bu talebe olumlu baktığı öğrenildi.
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