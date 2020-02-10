10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül cezalı

Gökhan Gönül cezalı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları ceza sınırında bulunuyor.

'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'in vazgeçilmez isimleri Burak, Atiba ve kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların yanı sıra hamle oyuncusu olarak değerlendiren Umut da aynı durumu yaşıyor. ise Antep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Hazırlıklar başlıyor Hazırlıklar başlıyor
Luce bugün İstanbul’da Luce bugün İstanbul’da
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör