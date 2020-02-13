Son dakika: TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazıyla ilgili karar
Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Beşiktaş maçı için yapılan "kural hatası" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi.
Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.
Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;
1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,
2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,
3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...