13 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazıyla ilgili karar

TFF kararını açıkladı: Kural hatası yok
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 Giriş Tarihi: 13.02.2020

, - maçı için yapılan "kural hatası" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi.

Bugün toplanan Yönetim Kurulu, , FK ve Konyaspor kulüplerinin - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı kararını verdi

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