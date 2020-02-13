Son dakika: TFF'den Göztepe - Beşiktaş maçındaki kural hatası itirazıyla ilgili karar

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe - Beşiktaş maçı için yapılan "kural hatası" itirazıyla ilgili başvuruyu karara bağladı. Yapılan incelemede maçta "kural hatası" bulunmadığı tespit edildi.

Bugün toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Konyaspor kulüplerinin Göztepe - Beşiktaş, Gençlerbirliği - Gaziantep FK ve Konyaspor - Beşiktaş karşılaşmalarında kural hatası yapıldığıyla ilgili başvurularını karara bağladı.

Yönetim Kurulu, bu üç karşılaşmada da kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı toplantıda;

1- 26.01.2020 tarihindeki Göztepe-Beşiktaş müsabakasıyla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün,

2- 24.01.2020 tarihindeki Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçıyla ilgili Gaziantep Futbol Kulübü'nün,

3- 23.11.2019 tarihindeki İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili de İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün yaptığı başvuruları değerlendirdi ve söz konusu maçlarda kural hatası olmadığına karar verdi.