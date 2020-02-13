Kevin-Prince Boateng Sergen Yalçın'ın gözüne girdi

Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, Gaziantep maçındaki etkili performansı ve attığı golle bu hafta ilk 11’de sahaya çıkma şansını yakaladı. Boateng, 10 numarada Burak’a destek verecek.

Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte 2 maçta 2 galibiyet alarak zirve için yeniden umutlanan Beşiktaş'ta tüm gözler Başakşehir maçına çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik Başakşehir maçında galibiyet için çalışmalarını sürdürüyor. 47 yaşındaki çalıştırıcının 11'de değişime gitmesi beklenirken Boateng'in başlama düdüğüyle birlikte sahada yer alması bekleniyor. Kara Kartal'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kazandırdığı Boateng, siyah- beyazlı formayla ilk çıktığı mücadeleye damgasını vurmuştu. Beşiktaş'ın Süper Lig'de geçen hafta Gaziantep'le oynadığı karşılaşmaya sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Ganalı futbolcu, yarın deplasmanda oynanacak Başakşehir müsabakasında ilk 11'e geçmiş olacak.

ADEM LJAJIC'IN BÖLGESİNDE OYNAYACAK

İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve hem takım arkadaşları hem de teknik ekiple çabucak kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, İstanbul temsilcisi karşısında hücum hattında Burak Yılmaz'ın arkasında görev yapacağı öğrenildi. Mücadeleye Ljajic'in bölgesinde 10 numara mevkiinde başlayacak olan Boateng'in sahada kaldığı süre boyunca hem Burak Yılmaz'a pozisyon yaratıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışması bekleniyor. Teknik direktör Yalçın'ın Ganalı yıldızı, "Kalitenin farkındayım. Ama senden sadece bir maçta değil, kalan tüm maçlarda aynı performansı bekliyorum. Bu camia senden çok şey bekliyor" diyerek motive ettiği öğrenildi.

DIABY YERİNE LENS

Zirve yarışında geride kalmamak için puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın yarın oynanacak zorlu Başakşehir karşılaşmasında kadroda değişikliğe gidecek. 47 yaşındaki çalıştırıcının sağ kanatta Diaby'yi kesip Lens'e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül'ün yerine ise Douglas sağ bekte görev alacak. Bu sezon evinde oynadığı 11 maçta sadece Fenerbahçe'ye kaybeden Başakşehir'in iç saha hakimiyeti dikkat çekerken siyah-beyazlılar, hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.