12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba Hutchinson'dan emeklilik açıklaması

Atiba'dan emeklilik açıklaması
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Beşiktaşlı futbolcular ve , teknik direktör yönetiminde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hutchinson, geleceğiyle ilgili soruya ise "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. Oynamak için bir yılım daha olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi çok güzel ve iyi hissediyorum." diye yanıtladı.

'nin gerçekleştirdiği Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri törenine katılan siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına gündeme dair açıklamada bulundu.

'ın tecrübeli futbolcusu Hutchinson, çok yoğun bir fikstür ile karşı karşıya bulunduklarına dikkati çekerek, " ile çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız." dedi.

Hutchinson, başarı için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi.

Ödül törenine değinen Kanadalı futbolcu, "Bu ödülü ilk defa alacağım için çok heyecanlıyım. Bu organizasyonun devam edeceğini de duydum, buna da sevindim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 4 ayrılık birden! Sergen Yalçın biletlerini kesti haberin devamı Umut Nayir: Kritik süreç şimdi başlıyor

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu ise Sergen Yalçın ile iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Kritik süreç şimdi başlıyor. , ve Aytemiz Alanyaspor ile olmak üzere üstümüzdeki 3 takımla oynayacağız. Maksimum puanla çıkarsak şampiyonlukta iddialı hale geleceğiz." şeklinde konuştu.

'de 7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu kaydeden Umut, "Herkesin yarışa dahil olduğu bir süreç yaşanıyor. Böyle olduğunda kırılma çok keskin oluyor. Rakipler birbirleriyle de oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreniyle ilgili soruya Umut, "Çok değerli bir şey. İnşallah buradaki fikirler yeşererek devam edecek. Güzel fikirleri olan insanlardan ödül alacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sporu rekabete dayandırmadan eğlence kısmıyla değerlendirmek gerektiğini anlatan Umut, "Sporun eğlence kısmını alarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla spora ilgi duyan yaygın bir kesim oluştu. Sporda insanları keyiflendiren tarafı kullanmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

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