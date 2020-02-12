Beşiktaş tepki gösterdi! Milli takım...
Beşiktaş Futbol Akademisi, resmi sosyal medya hesabından U14 Ligi'nde en çok gol atan Adnan Karahisar ve en az gol yiyen kalecileri Emir Yaşar'ın milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi.
Beşiktaş Kulübü, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve TFF Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın Emir Yaşar ve Adnan Karahisar'ı U14 Milli Takımı'na almamasına tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda "Bil Bakalım" denirken Emir Yaşar için, "Balıkesir-Bandırma'da doğdu. U14 Ligi'nde çıktığı 15 maçta sadece 3 gol yedi. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" yazarken, Adnan Karahisar için de "Aydın'da doğdu. U14 Ligi'nde attığı 29 golle gol kralı. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" ifadelerine yer verildi.
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