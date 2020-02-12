12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş tepki gösterdi! Milli takım...

Beşiktaş tepki gösterdi! Milli takım...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Futbol Akademisi, resmi sosyal medya hesabından Ligi'nde en çok gol atan ve en az gol yiyen kalecileri 'ın milli takıma çağrılmamasına tepki gösterdi.

Kulübü, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın ve Milli Takımı'na almamasına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda "Bil Bakalım" denirken Emir Yaşar için, "Balıkesir-Bandırma'da doğdu. U14 Ligi'nde çıktığı 15 maçta sadece 3 gol yedi. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. 'a davet edilmedi" yazarken, Adnan Karahisar için de "'da doğdu. U14 Ligi'nde attığı 29 golle gol kralı. Beşiktaş Akademisi'nde yetişti. Milli Takım'a davet edilmedi" ifadelerine yer verildi.

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