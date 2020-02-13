13 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan deplasmanlara avukatlı destek

Deplasmanlara avukatlı destek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.02.2020

Kulübü, takımının deplasmanda oynayacağı maçları tribünden izleyecek taraftarlar için kulüp avukatlarının görev yapacağını açıkladı.

Açıklamada " takımımızın deplasmanda oynayacağı maçlarda, deplasman tribününde yer alacak taraftarlarımızın huzur içerisinde; stadyuma giriş yapmaları, müsabakayı izlemeleri ve stadyumdan ayrılmalarını sağlamak üzere kulübümüzün avukatları görev yapacaktır" denildi.

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