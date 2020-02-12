Lucescu Kartal'ı uçuracak

Shakhtar, Rumen hocanın görev yaptığı 2 yılda aldırdığı oyunculardan yaklaşık 300 milyon euro gelir elde etti. Yönetim, ‘üst akıl’ olarak düşündüğü Lucescu’dan aynı verimi bekliyor.

Beşiktaş'ta 'üst akıl' olarak göreve geleceği açıklanan Rumen futbol adamı, bulacağı genç oyuncularla Kartal'ı maddi olarak rahatlatacak. Kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi beklenen Lucescu ile siyah-beyazlıların transfer politikası değişecek. Shakhtar'ı çalıştırdığı dönemde Ukrayna kulübüne Brezilya'dan oyuncu bulan ve bunları parlattıktan sonra astronomik rakama satılmasını sağlayan Lucescu bu uygulamayı Beşiktaş'ta da yapacak. Shakhtar'a Fred, A.Teixeira, Fernandinho, Willian ve D.Costa gibi yıldızları kazandıran Luce, aynı sistemi Beşiktaş'ta da uygulayacak.

81 MİLYON HARCATTI

Burada önce scout ekibini kuracak olan Rumen futbol adamı, Brezilya pazarına açıldıktan sonra tespit edilen oyuncuları önce Beşiktaş'a kazandıracak ardından yüksek fiyata satılmasını sağlayacak. Lucescu, görev yaptığı 2 yıllık sürede aldırdığı oyunculardan Shakhtar'a 81 milyon euro'luk harcama yaptırıp uzun vadede yaklaşık 300 milyon euro kazandırdı. Fakat Shakhtar'ın yüksek rakamlara transfer edilmesine rağmen kazanç sağlanamadığı isimler de oldu. Ukrayna ekibi, bu oyunculardan ise yaklaşık 64 milyon euro'luk zarar etti.

NE SPORTİF DİREKTÖR, NE CEO

Tüm bu veriler ışığında Mircea Lucescu'nun görev bölümü de hemen hemen belli oldu. Başkan Çebi'nin, "gel bize Shakhtar'da kurduğun düzeni kur" dediği Romanyalı teknik adamın bu fikre sıcak baktığı ve son görüşmenin ardından göreve başlaması bekleniyor. Buna göre Mircea Lucescu;

-Görev süresi boyunca hem İstanbul'da hem de Bükreş'te yaşayacak. Türkiye'de yaşama zorunluluğu konulmayacak. Lucescu sağlık testleri için uzun süreli Romanya'da kalması gerekiyorsa kalacak.

-Sadece başkana bağlı danışman olarak görev yapacak.

-Futbol takımımın transfer planlamalarına karışacak. Gidecek-kalacak oyuncular için fikir sunacak.

-Yedek kulübesinde, ya da soyunma odasında yer almayacak. En fazla başkanla beraber protokol tribünde olacak.

-Transferin tek yetkilisi olmayacak. Oyuncuları bulacak, sunacak, önerecek. Pazarlık ya da menajer işlerine el atmayacak.

LUCE'NİN PARLATTIĞI İSİMLER



Fred: 15 milyon euro'ya geldi, 59 milyon euro'ya gitti

Alex Teixeira: 6 milyon euro'ya geldi, 50 milyon euro'ya gitti

Fernandinho: 7.8 milyon euro'ya geldi, 40 milyon euro'ya gitti

Willian: 14 milyon euro'ya geldi, 35 milyon euro'ya gitti

Douglas Costa: 8 milyon euro'ya geldi, 30 milyon euro'ya gitti

Henryk Mkhitaryan: 5.8 milyon euro'ya geldi, 27.5 milyon euro'ya gitti

Elano: 7.6 milyon euro'ya geldi 12 milyon euro'ya satıldı.

Luiz Adriano: 3 milyon euro'ya geldi, 8 milyon euro'a gitti

Chryhrynsky: Altyapıdan çıkardı 25 milyon euro'ya satıp 15'e geri aldı

Yaroslav Rakitsky: Altyapıdan çıkardı, 10 milyon euro'ya satıldı.

ZARAR EDiLEN iSiMLER



Bernard: 25 milyon euro'ya geldi, bedava gitti

Neri Castillo: 15 milyon euro'ya geldi, bedava gitti

Ilsinho: 10 milyon euro'ya geldi, bedava gitti.

Eduardo: 7 milyon euro'ya geldi bedava gitti

Ferreyra: 7 milyon euro'ya geldi, bedava gitti