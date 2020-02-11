Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a haber var!
Beşiktaş'ta bu sezon kötü gidişin ardından sözleşmesi feshedilen Abdullah Avcı'nın ismi Azerbaycan Milli Takımı için geçiyor. Eğer Avcı Azerbaycan ile anlaşırsa bu duruma en çok Beşiktaş cephesi sevinecek.
Beşiktaş ile sözleşmesinin sonlandırılmasından sonra bir kulüple anlaşmayan Abdullah Avcı, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun gündemine geldi.
Türkiye'ye gelen ve Abdullah Avcı ile bizzat görüşen Azerbaycan Futbol Federasyonu temsilcileri, tecrübeli teknik adamı iknaya uğraşıyor.
56 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yanıt vermesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'I DA İLGİLENDİRİYOR
Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.
Siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.
Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.
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