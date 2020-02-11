11 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a haber var!

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a haber var!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 Giriş Tarihi: 11.02.2020

'ta bu sezon kötü gidişin ardından sözleşmesi feshedilen 'nın ismi Azerbaycan Milli Takımı için geçiyor. Eğer Avcı Azerbaycan ile anlaşırsa bu duruma en çok Beşiktaş cephesi sevinecek.

ile sözleşmesinin sonlandırılmasından sonra bir kulüple anlaşmayan , 'nun gündemine geldi.

Türkiye'ye gelen ve Abdullah Avcı ile bizzat görüşen Azerbaycan Futbol Federasyonu temsilcileri, tecrübeli teknik adamı iknaya uğraşıyor.

56 yaşındaki çalıştırıcının, önümüzdeki günlerde Azerbaycan Futbol Federasyonu'na yanıt vermesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'I DA İLGİLENDİRİYOR

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan Futbol Federasyonu ile anlaşarak milli takımın başına geçmesi Beşiktaş'ı da yakından ilgilendiriyor.

Siyah-beyazlıların Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı fesih şartlarına göre; Beşiktaş, yeni bir takımla anlaşana dek Abdullah Avcı'ya her ay 1 milyon TL ödemekle yükümlü.

Abdullah Avcı'nın Azerbaycan milli takımının başına geçmesi durumunda siyah beyazlı kulüp aylık 1 milyon TL'lik ödemeden kurtulacak.

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
TFF olağanüstü toplandı! Maç tekrarı... TFF olağanüstü toplandı! Maç tekrarı...
Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi sürüyor
Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör