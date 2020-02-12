12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Pedro Rebocho için Guingamp'a jest!

Pedro Rebocho için Guingamp'a jest!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

 yönetimi, Pedro Rebocho için kulübü Guingamp'a rest çekti.

yönetimi, Pedro Rebocho için kulübü Guingamp'a rest çekti. Siyahbeyazlı ekip Fransa 2'nci lig takımından kiraladığı Portekizli sol bekin 20 maç olan sözleşme uzatma şartının 'kaldırılmaması' durumunda, sezon sonuna kadar forma giyemeyeceğini açıkladı. Opsiyonun hayata geçmesi için 3 maç kaldığı hatırlatıldı. Guingamp'a, "Ya opsiyonu kaldırın, ya da Rebocho'nun oynamasını unutun" mesajı gönderildi. Şimdi Portekiz ekibinin vereceği yanıta göre 25 yaşındaki oyuncunun maç kadrolarında yer alıp almayacağına karar verilecek.

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