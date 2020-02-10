Beşiktaş Boateng'ten memnun kaldı: Mario Gomez gibi adam...

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son saatlerinde 1.5 yıllığına kiraladığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarda ilk resmi maçına Gaziantep FK maçında çıkmıştı. Ganalı forvet ilk maçında ilk golünü attı ve gerek taraftarı gerekse yönetimi performansıyla memnun etti.

Beşiktaş'ta yeni transfer Kevin Prince Boateng sevinci yaşanıyor. Ara transferin son gününde siyah-beyazlı takıma katılan Ganalı yıldız futbolcunun performansı merak konusu olmuştu.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a transfer edildiğinde son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle akıllarda soru işareti bırakıyordu ancak ilk maçında attığı gol ve futboluyla siyah-beyazlı camianın sevgisini kazanmasını bildi.

Sabah'ta yer alan habere göre isabetli transfer yapmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaşlı yöneticiler, 32 yaşındaki Ganalı için "Mario Gomez gibi adam aldık. Gomez de benzer şekilde gelmiş, daha sonra performansıyla yeniden yükselişe geçerek Almanya Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. Boateng aynı Gomez gibi burada yeniden doğacak. Kalitesi ve kariyeri tartışılmaz bir oyuncu. Kendisine yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu gösterdi. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Düşük maliyetle, böylesine önemli bir yıldızı kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandılar.