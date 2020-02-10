10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Boateng'ten memnun kaldı: Mario Gomez gibi adam...

Boateng'e ilginç benzetme: Mario Gomez gibi adam...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

'ın devre arası döneminin son saatlerinde 1.5 yıllığına kiraladığı Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlılarda ilk resmi maçına FK maçında çıkmıştı. Ganalı forvet ilk maçında ilk golünü attı ve gerek taraftarı gerekse yönetimi performansıyla memnun etti.

'ta yeni Kevin Prince Boateng sevinci yaşanıyor. Ara transferin son gününde siyah-beyazlı takıma katılan Ganalı yıldız futbolcunun performansı merak konusu olmuştu.

Kariyerinde önemli başarılar elde eden ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a transfer edildiğinde son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle akıllarda soru işareti bırakıyordu ancak ilk maçında attığı gol ve futboluyla siyah-beyazlı camianın sevgisini kazanmasını bildi.

Sabah'ta yer alan habere göre isabetli transfer yapmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaşlı yöneticiler, 32 yaşındaki Ganalı için " gibi adam aldık. Gomez de benzer şekilde gelmiş, daha sonra performansıyla yeniden yükselişe geçerek Almanya Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. Boateng aynı Gomez gibi burada yeniden doğacak. Kalitesi ve kariyeri tartışılmaz bir oyuncu. Kendisine yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu gösterdi. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Düşük maliyetle, böylesine önemli bir yıldızı kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandılar.

Beşiktaş'ın önündeki zorlu 5 hafta! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Hazırlıklar başlıyor Hazırlıklar başlıyor
Luce bugün İstanbul’da Luce bugün İstanbul’da
Dikkat dikkat! Dikkat dikkat!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör