12 Şubat 2020, Çarşamba
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Beşiktaş'ta 'bek'lentiler çok büyük! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...
Giriş Tarihi: 12.02.2020
Beşiktaş bu sezon skor yükünü deneyimli oyuncularından alıyor. Özellikle kenarlardan bindiren siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Caner Erkin bu sezon yaptıkları katkıyla dikkatleri üzerlerine topladı.
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin, takımlarını bu sezon sırtlayan isimler oldu. Gökhan Gönül 2 gol, 3 asistlik katkı verirken; Caner Erkin ise 2 gol atıp 9 asist yaptı.
Gökhan Gönül, Kartal'da 4. senesine girerken en çok katkı verdiği sezonu da yaşıyor.
16 GOLE KATKI
Beşiktaş bu sezon 34 kez golle buluşurken, siyah-beyazlıların tecrübeli bekleri 16 gole direkt katkıda bulundu. Böylece bu iki isim takımlarının aldığı sonuçlarda önemli bir rol oynadı.
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