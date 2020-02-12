12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 'bek'lentiler çok büyük! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş'ta 'bek'lentiler çok büyük!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

bu sezon skor yükünü deneyimli oyuncularından alıyor. Özellikle kenarlardan bindiren siyah-beyazlılarda ve bu sezon yaptıkları katkıyla dikkatleri üzerlerine topladı.

'ın tecrübeli yıldızları ve , takımlarını bu sezon sırtlayan isimler oldu. Gökhan Gönül 2 gol, 3 asistlik katkı verirken; Caner Erkin ise 2 gol atıp 9 asist yaptı.

Gökhan Gönül, Kartal'da 4. senesine girerken en çok katkı verdiği sezonu da yaşıyor.

16 GOLE KATKI

Beşiktaş bu sezon 34 kez golle buluşurken, siyah-beyazlıların tecrübeli bekleri 16 gole direkt katkıda bulundu. Böylece bu iki isim takımlarının aldığı sonuçlarda önemli bir rol oynadı.

Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a haber var! haberin devamı
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