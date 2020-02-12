Beşiktaş'ta 'bek'lentiler çok büyük! Caner Erkin ve Gökhan Gönül...

Beşiktaş bu sezon skor yükünü deneyimli oyuncularından alıyor. Özellikle kenarlardan bindiren siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ve Caner Erkin bu sezon yaptıkları katkıyla dikkatleri üzerlerine topladı.

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızları Gökhan Gönül ve Caner Erkin, takımlarını bu sezon sırtlayan isimler oldu. Gökhan Gönül 2 gol, 3 asistlik katkı verirken; Caner Erkin ise 2 gol atıp 9 asist yaptı.

Gökhan Gönül, Kartal'da 4. senesine girerken en çok katkı verdiği sezonu da yaşıyor.

16 GOLE KATKI

Beşiktaş bu sezon 34 kez golle buluşurken, siyah-beyazlıların tecrübeli bekleri 16 gole direkt katkıda bulundu. Böylece bu iki isim takımlarının aldığı sonuçlarda önemli bir rol oynadı.