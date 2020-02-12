Lucescu imzalıyor! Sözleşme şartları...

Son olarak A Milli Futbol Takım'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Türkiye'ye geri dönüyor. Beşiktaş'ta 'futbol aklı' olarak başa getirilmek istenen Rumen futbol adamının sözleşme şartları da belli oldu.

Mircea Lucescu'nun 100'e yakın oyuncu havuzu olduğu ve Beşiktaş'ı ekonomik krizden çıkartmak için gelecek vadeden oyuncuları öncelik tutacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta kulübe futbol aklı olarak getirilmesi için anlaşılan Mircea Lucescu'nun gelişi yaşadığı soğuk algınlığı nedeniyle birkaç gün gecikti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; tecrübeli teknik adamın önümüzdeki günlerde İstanbul'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceği ve görüşmeden sonra göreve başlayacağı öğrenildi. Lucescu kulübün profesyonel olarak yeniden yapılanması ve kadro planlaması üzerine çalışacak.

Lucescu ile uzun süreli sözleşmeden ziyade kendi isteğine yönelik çalışma olacağı belirtildi. Sezon sonuna kadar kendisini ölçecek Lucescu, sağlık durumuna göre karar vereceği öğrenildi.

100'E YAKIN OYUNCU HAVUZUNDA BULUNUYOR

Öte yandan Rumen futbol adamının 100'e yakın yabancı oyuncu ve çok sayıda yerli futbolcuların olduğu listeyle görevine başlayacağı kaydedildi.

Listede Avrupa'daki gurbetçiler ve G.Amerika ağırlıklı yabancıların bulunduğu, genç yaş kategorilerinden tecrübeli isimlere kadar geniş bir portföyün olduğu belirtildi.

Mali sıkıntı içinden bulunan Siyah-Beyazlılar transfer döneminde bu hazır listeden faydalanmak istiyor. Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Lucescu ile ilgili "Shakhtar'daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.