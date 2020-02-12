12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

"Diaby, Sergen'le uçar"

Diaby, Sergen'le uçar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

Beşiktaş’ta kiralık oynayan Malili yıldızın menajeri, “Diaby kalmak istiyor. ’la birlikte performansını katlayacaktır” dedi.

Beşiktaşlı Abdoulay Diaby'nin menajeri, siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen oyuncusunun sezon sonuna kadar bambaşka bir performans sergileyeceğini ifade etti. Malili yıldızın menajeri şu ifadeleri kullandı: "Diaby ve uyum sağlayamadı ama bu haftaki maçta çok iyi oynadı. Sergen hocanın oyun sistemi daha farklı, 'ın gelmesiyle birlikte kısa sürede kendini buldu. Göreceksiniz, performansını da katlayacak. Diaby Türkiye'de kalmak istiyor ve Beşiktaş'ı çok seviyor. Uyum arttıkça başarı da artacaktır. Diaby tabiri caizse Beşiktaş tribünlerine hasta. Diaby'ye karşı bazen homurdanmalar oluyor ama Diaby böyle ateşli bir taraftara karşı oynamanın motivasyonunu arttırdığını söylüyor. Beşiktaş tribününün böyle bir durumu var, sevdi mi çok seviyor sevmese de öyle gidiyor. Ama unutulmasın ki Diaby, Mali 'nın da kaptanı. Çok daha başarılı işlere imza atacaktır."

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