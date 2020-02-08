08 Şubat 2020, Cumartesi
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Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül şoku yaşandı.
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir maçında yok
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 54. dakikada sarı kart gören Gökhan Gönül, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Gaziantep'i konuk etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül şoku yaşandı.
Beşiktaş'ta son haftaların formda ismi Gökhan Gönül, mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta karşılaşacağı kritik Medipol Başakşehir maçında sahadaki yerini alamayacak.
Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
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