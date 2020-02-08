08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir maçında yok

Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta şok!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

'in 21. haftasında ile FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 54. dakikada sarı kart gören , maçında cezalı duruma düştü.

'in 21. haftasında sahasında 'i konuk etti. Teknik direktör Sergen Yalçın'la iyi bir hava yakalayan siyah-beyazlılarda şoku yaşandı.

'ta son haftaların formda ismi Gökhan Gönül, mücadelenin 53. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 35 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın önümüzdeki hafta karşılaşacağı kritik Medipol maçında sahadaki yerini alamayacak.

Gökhan Gönül bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması
Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı... Abdullah Avcı'dan büyük sürpriz! Yeni takımı...
CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK CANLI | Beşiktaş - Gaziantep FK
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör