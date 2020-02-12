12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri

Mircea Lucescu'dan Beşiktaş sözleri
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

'ın ' aklı' olarak takımın başına getirmeyi planladığı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Rumen futbol adamı, yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübe danışma olarak yardım edeceğini ve başkan ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Bir dönem ve 'ta teknik direktörlük yapan ve son olarak A Milli Takımı'nı çalıştıran , siyah-beyazlı kulübe dönüyor. Rumen çalıştırıcı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Futbola geri dönüyorum. Beşiktaş'a danışman olarak yardım edeceğim. ile bir görüşmem var. Sonrasında neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hafta için 'a gelmesi beklenen Mircea Lucescu'nun anlaşma sağlanması halinde futbol takımına danışmanlık yapacağını söyledi.

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EMRE KOCADAĞ: LUCESCU'DAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Lucescu'dan faydalanmak istediklerini belirten Kocadağ, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, o yönde futbol aklı olarak kendisinden faydalanmak istiyoruz. 'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız. İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı takımdaki genel havayı değerlendiren Kocadağ, "Sergen Yalçın'la iyi bir çıkış yakaladık, gördüğünüz gibi futbolcuların neşesi de yerinde. Çok önemli bir periyoda gireceğiz. İnşallah böyle devam ederiz." dedi.

Kiralık futbolcular Kevin-Prince Boateng ve Pedro Rebocho'nun sözleşme durumlarıyla ilgili bilgi veren Emre Kocadağ, "Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz. Rebocho'da ise değişen bir durum yok. Zorunlu opsiyonu tamamlamasına 3 maç kaldı. Kulübüyle sözleşmeyi revize etmek için temas halindeyiz, cevap bekliyoruz. Eğer bu şartlar devam ederse oynatmayız." ifadelerini kullandı.

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