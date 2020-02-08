08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Caner’le yeniden anlaşma yapılsın

Caner’le yeniden anlaşma yapılsın
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu ile yeniden sözleşme yapılmasına olumlu bakıyor.

Siyah-beyazlı taraftarlar, tecrübeli futbolcu ile yeniden sözleşme yapılmasına olumlu bakıyor. Başarılı oyuncu için yapılan "Sizce, Caner ile yeni sözleşme yapılmalı mı?" anketine katılanların yüzde 51'i 'Evet' yanıtını verirken, %45'lik kesim 'Hayır', %4'lük grup ise 'Kararsızım' yönünde oy kullandı.
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