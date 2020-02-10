10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması

Beşiktaş'tan kural hatası açıklaması
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 Giriş Tarihi: 10.02.2020

'in 19. haftasında deplasmanda ile oynanan maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla 'na () başvuran , hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda IFAB Oyun Kuralları'nın Kural 8.2. maddesinde yer alan "Oyun durdurulmadan önce topa en son dokunulan yer ceza sahası içindeyse; top, savunma yapan takımın kalecisi için ceza sahasına bırakılır" ifadelerine yer verildi.

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