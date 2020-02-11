Kevin-Prince Boateng: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Ganalı futbolcu, "Hocanın bu kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Onun burada olması ve varlığı, kulübü tekrar ayağa kaldırarak yukarıya taşıdı” dedi.

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah-beyazlılar için önemli bir şans olduğunu ifade etti. Sergen Yalçın'la henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını ifade eden Boateng, "Hoca yeni geldi, ben takıma yeni katıldım. Ama önemli olan nokta şu, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın benden ne talep ettiğini, ne tip bir oyun istediğini çok iyi anlayabiliyorum" diye konuştu.

GÜVEN İLİŞKİSİNİ KURABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Önemli olanın hoca ve diğer insanlarla güven ilişkisini kurabilmek olduğunu belirten Boateng şöyle devam etti: "Aşağı yukarı 1 aylık sürecin sonunda ilişkimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek. Hocanın kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Buradaki atmosfere baktığımızda da şunu söyleyebilirim, hocanın burada olması, buradaki varlığı, kulübü gerçekten tekrar ayağa kaldırdı ve yukarıya taşıdı."

GOL HEDEFİM YOK

Ganalı forvet, gol hedefiyle ilgili olarak "Böyle bir hedefim yok. Hedefim kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak. Çok sıkıcı bir cevap ama futbolda böyledir, biliyorsunuz" yorumunu yaptı. Boateng, takımın şampiyon olması halinde mini bir konser vermeyi düşünüp düşünmediğiyle ilgili "Ligin sonuna çok uzun bir yol var" diye konuştu.

3 YIL DAHA KALMAK İSTERİM

Beşiktaş ile olan kontratıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ganalı futbolcu, "Daha önce Beşiktaş'la görüşme yapmama rağmen transferim gerçekleşmedi. Ama hiçbir zaman geç kalmış olmazsınız. Ama tabii ki maçtaki atmosferi görünce 'Daha önce gelebilirmişim' dedim. Şimdi buradaki pozitif havayı görünce, burada mümkün olduğunca en uzun süre kalmak isterim, 3 yıl boyunca kalmak isterim. Ama tabii ki eşime de sormam gerekir" ifadelerini kullandı.

10 NUMARADA RAHATIM

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçında G.Antep filelerini havalandıran Ganalı yıldız Kevin- Prince Boateng, kendisi adına harika bir başlangıç olduğunu ifade etti. Her zaman bir takım oyuncusu olduğunu ve G.Antep maçında forma giydiği pozisyon olan 10 numara pozisyonunda oynamayı sevdiğini de sözlerine ekleyen Boateng, "Milan haricinde hiçbir takımda 10 numarada oynamadım. Günümüz futbolunda 10 numarada oyuncu kullanmak biraz zor. Takımlar buradaki oyuncularını biraz dönerek kullanıyorlar. Ancak benim en rahat hissettiğim pozisyon 10 numara pozisyonu" diye konuştu.

İZ BIRAKMAYI SEVİYORUM

Bugüne kadar 12 farklı takımda forma giydiğini belirten Kevin Boateng, "Şu anda futbolcu olma hayalindeki bir çocuğa sorsanız, sadece bir takımda oynamak istediğini ve bütün kariyerini bir takımda geçirerek efsane olmak istediğini söyler. Ama şunu da unutmamak gerekir, ben çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada da bir iz bıraktığımı düşünüyorum" dedi.

9 MAÇ OYNARSA UZAYACAK

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Ganalı golcü Boateng'in sözleşmesindeki özel maddeyi açıkladı. Kocadağ, "Boateng 10 maç en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacaktı. Birini oynadı, 9 maçta daha 45 dakika oynarsa sözleşmesi uzayacak. Kiralama bedeli olmayacak, sadece önümüzdeki sezon maaşının tamamını ödeyeceğiz" açıklamasında bulundu.