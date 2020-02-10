10 Şubat 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş 4 maddede Oscar'ı VAR'a verdi!

Beşiktaş'tan Oscar'lı VAR paylaşımı!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.02.2020

, 'de özellikle son haftalarda tartışmalara neden olan Video Asistan Hakem (VAR) ile ilgili resmi hesabından açıklama yaptı.

VAR tartışmalarının artması sonrası kulübün resmi İngiliz hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, VAR'a ödülleri üzerinden göndermede bulundu.

Paylaşımı 4 madde üzerinden yapan siyah beyazlılar, Var için 'en iyi yardımcı oyuncu', 'en iyi film kurgusu', 'en iyi görsel efekt' ve 'en iyi özgün senaryo' dallarında Oscar'ı VAR'a vererek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.


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