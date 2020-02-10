10 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş 4 maddede Oscar'ı VAR'a verdi!
Giriş Tarihi: 10.02.2020
Beşiktaş, Süper Lig'de özellikle son haftalarda tartışmalara neden olan Video Asistan Hakem (VAR) ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
VAR tartışmalarının artması sonrası kulübün resmi İngiliz sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, VAR'a Oscar ödülleri üzerinden göndermede bulundu.
Paylaşımı 4 madde üzerinden yapan siyah beyazlılar, Var için 'en iyi yardımcı oyuncu', 'en iyi film kurgusu', 'en iyi görsel efekt' ve 'en iyi özgün senaryo' dallarında Oscar'ı VAR'a vererek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...