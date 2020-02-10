Beşiktaş 4 maddede Oscar'ı VAR'a verdi!

Beşiktaş, Süper Lig'de özellikle son haftalarda tartışmalara neden olan Video Asistan Hakem (VAR) ile ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

VAR tartışmalarının artması sonrası kulübün resmi İngiliz sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, VAR'a Oscar ödülleri üzerinden göndermede bulundu.

Paylaşımı 4 madde üzerinden yapan siyah beyazlılar, Var için 'en iyi yardımcı oyuncu', 'en iyi film kurgusu', 'en iyi görsel efekt' ve 'en iyi özgün senaryo' dallarında Oscar'ı VAR'a vererek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.



