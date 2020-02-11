Lucescu Beşiktaş'a danışman oldu
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Mircea Lucescu'nun sportif direktör olarak değil danışman olarak Beşiktaş'a geleceğini açıklayarak, siyah-beyazlı kulübe futbol aklı olacağını söyledi.
Beşiktaşı yönetici Emre Kocadağ, anlaşmaları halinde Mircea Lucescu'nun kulüpte danışmanlık yapacağını belirterek, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, Lucescu'dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz" dedi. Kocadağ, "Lucescu'nun, Sergen Yalçın'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, İstanbul'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı. Mircea Lucescu, Beşiktaş'ın futbol aklı olmaya kabul ederse şu şartlarda çalışacak:
- Görevine hemen başlayacak ve İstanbul'da kalacak. Futbol takımının planlaması ile programlamasını Rumen teknik adam yapacak.
- Sergen'in yetki alanına girmeyecek, taktiğe kesinlikle karışmayacak. Sadece planlama ve programlama işlerini idare edecek.
- Transferde yönetimle koordineli çalışacak. Transferlerde başkan ve iki asbaşkanın da içinde bulunduğu bir komisyon işleri yürütecek.
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