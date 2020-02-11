11 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Lucescu Beşiktaş'a danışman oldu

Lucescu danışman oldu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.02.2020

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, 'nun sportif direktör olarak değil danışman olarak 'a geleceğini açıklayarak, siyah-beyazlı kulübe aklı olacağını söyledi.

Beşiktaşı yönetici Emre Kocadağ, anlaşmaları halinde 'nun kulüpte danışmanlık yapacağını belirterek, "Shakhtar'daki yapılanmalarını biliyoruz, Lucescu'dan o yönde aklı olarak faydalanmak istiyoruz" dedi. Kocadağ, "Lucescu'nun, 'ın üstüne direktör olarak gelmesi gibi bir durum yok. Bu hafta içi gelecek ve konuşacağız, 'da uzun süreli kalıp kalmayacağı da önemli. Kendisi tüm bu konuları değerlendirecek ve bir karara varacağız" ifadelerini kullandı. Mircea Lucescu, 'ın futbol aklı olmaya kabul ederse şu şartlarda çalışacak:

- Görevine hemen başlayacak ve İstanbul'da kalacak. Futbol takımının planlaması ile programlamasını Rumen teknik adam yapacak.

- Sergen'in yetki alanına girmeyecek, taktiğe kesinlikle karışmayacak. Sadece planlama ve programlama işlerini idare edecek.

- Transferde yönetimle koordineli çalışacak. Transferlerde başkan ve iki asbaşkanın da içinde bulunduğu bir komisyon işleri yürütecek.

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