Sergen Yalçın'dan 3 transfer

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı. Ganalı futbolcu, "Hocanın bu kulüp için ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum. Onun burada olması ve varlığı, kulübü tekrar ayağa kaldırarak yukarıya taşıdı" dedi.