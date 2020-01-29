29 Ocak 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshetti!

Abdullah Avcı'nın sözleşmesi feshedildi!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 Giriş Tarihi: 29.01.2020

ekiplerinden 'ta 'nın sözlşemesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp 'ye sözleşmeyi feshettiğini bildirdi.

, 'nın sözleşmesinin feshedildiğini 'ye bildirdi.

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