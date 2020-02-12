12 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Küçük kral formayı giydi

Küçük kral formayı giydi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.02.2020

 formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran , siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.

formasıyla ilk maçında fileleri havalandıran , siyah-beyazlı formayı giydirdiği oğlunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak, 'küçükkıral' ve 'deligibiseverim' yazdı.

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