05 Şubat 2020, Çarşamba
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Sergen’e karışmam
Giriş Tarihi: 05.02.2020
Beşiktaş yönetimi, Futbol Koordinatörü olarak düşündüğü Mircea Lucescu ile bugün son bir görüşme yapacak.
Beşiktaş yönetimi, Futbol Koordinatörü olarak düşündüğü Mircea Lucescu ile bugün son bir görüşme yapacak. Lucescu, yaptığı ilk görüşmede Beşiktaş'a dönmesi halinde teknik direktör Sergen Yalçın'a asla karışmayacağını ve böyle bir algının oluşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki Rumen teknik adamla, uzun soluklu bir çalışmaya girilecek. Lucescu, gurbetçiler başta olmak üzere Türkiye'deki genç ve gelecek vaat eden isimleri siyah beyazlılara kazandırmaya çalışacak
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