05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen’e karışmam

Sergen’e karışmam
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Beşiktaş yönetimi, Futbol Koordinatörü olarak düşündüğü ile bugün son bir görüşme yapacak.

Beşiktaş yönetimi, Futbol Koordinatörü olarak düşündüğü ile bugün son bir görüşme yapacak. Lucescu, yaptığı ilk görüşmede Beşiktaş'a dönmesi halinde teknik direktör 'a asla karışmayacağını ve böyle bir algının oluşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Anlaşma sağlanması halinde 74 yaşındaki Rumen teknik adamla, uzun soluklu bir çalışmaya girilecek. Lucescu, gurbetçiler başta olmak üzere Türkiye'deki genç ve gelecek vaat eden isimleri siyah beyazlılara kazandırmaya çalışacak
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