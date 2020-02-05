05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Şampiyon oluruz

Şampiyon oluruz
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Teknik patron , “Rakibimiz G.Saray şampiyon oluruz diyorsa, biz de olabiliriz” diyerek siyah-beyazlı camiaya umut veriyor.

Beşiktaş'ta kimse şampiyonluktan bahsetmezken, teknik direktör ise bu konuda hayli umutlu. Avrupa Kupalarına katılmanın "iyi", Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın ise "çok iyi" başarı olarak görüleceğinin konuşulduğu siyah-beyazlılarda, teknik patron Sergen Yalçın ise "G.Saray şampiyon oluruz diyorsa, biz de olabiliriz" diyerek camiaya umut veriyor. "Önümüzdeki 4 hafta sezonunu kaderini çizecek" diyen Yalçın, Gaziantep, Başakşehir, Trabzon ve Alanya maçlarından çıkarılacak 12 puanın kendilerini yarışın içine sokacağını ifade etti.

G.SARAY MAÇI FARKLI OLACAKTIR
Sergen Yalçın, "Bu süreci 12 puanla kaparsak zaten sonrasında A.Gücü bize gelecek. 12 puanla A.Gücü karşısında çıkarsak kaybetmeyiz. TT Stadı'ndaki G.Saray maçı bambaşka bir havada oynanır. İlk yarıda bu takım 6'da 6 yaptı, yine yapabilir" iddiasında bulundu. Sergen'in bu umutlu hali yönetimin çalışma şevkini yerine getirirken, Türk futbolcuların Sergen'e olan saygısı yabancı oyuncuların da dikkatini çekti. Yerli oyuncular Sergen'in ne kadar üst düzey bir yıldız olduğunu sürekli anlatıyorlar.

BOATENG'LE YENİ SİSTEM
Kevin Prince Boateng'in gelmesiyle, teknik direktör Sergen Yalçın farklı bir oyun sistemi üzerinde çalışmaya başladı. İdmanlarda, G.Saray'da forma giyerken Burak Yılmaz'ı, Drogba'nın arkasında 9.5 numarada oynattığı gibi denemeye başlayan Sergen'e göre bu oyun sistemi sayesinde Ljajic de verimini artıracak.

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