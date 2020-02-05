05 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Kuralına göre oynatacağız!

Kuralına göre oynatacağız!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Resmi siteden yapılan açıklamada, “Bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız!” ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş kulübü, Göztepe ile oynanan maçta "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle yapılan itiraz konusunda TFF'nin kararının beklendiğini açıkladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF'ye yapılan itiraz dilekçesinde maçın hakemi 'in oyunun kaderini doğrudan etkilediğinin kanıtlarıyla açıklandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

OYUNUN KADERİNİ ETKİLEDİ
"İlk haftadan itibaren aleyhimize düzenli bir şekilde gerçekleştirilen muhtelif hakem hatalarının Göztepe maçında başka bir boyut kazandığı tüm kamuoyunun takdirindedir. Kulüp olarak MHK'ye iletilmek üzere TFF'ye yolladığımız itiraz dilekçesinde, hakem Göçek'in topu yanlış yerde, yanlış takıma vererek oyunun kaderini doğrudan etkilediğini kanıtlarıyla açıkladık.

GÖÇEK KURALLARI BİLMİYOR
Göçek'in kuralları bilmediği gibi, oyuncumuz Atiba Hutchinson'a kendisine kuralı hatırlatmaya çalıştığı için gösterdiği sarı kart da tarafımızca kabul edilemez bir vakadır. İlk yarı bitmek üzereyken verilen kural dışı karar, takımımızın kalesinde gol görmesine sebep olmuş ve mücadele açıkça sabote edilmiştir." Beşiktaş'ın hiçbir haksızlığa boyun eğmediği vurgulanan açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

KARiYERi ŞAiBELERLE DOLU
"Kariyeri Beşiktaş maçlarındaki şaibeli kararlarla dolu olan bir hakemin, üstelik performans olarak düşüşte olduğu bir dönemde üst klasman maçına atandığını merak etmekteyiz. MHK'nin hakemleri yeteri kadar eğitmeden maçlarımıza atadığı anlaşılmaktadır, hakemlerin sıkı bir eğitim programına alması ligin selameti için son derece elzemdir. Beşiktaş, tüm tarihi boyunca karşılaştığı hiçbir haksızlığa boyun eğmemiştir.

KİRLİ DÜZEN SONA ERECEK
Kendi çıkarlarını gözeten bazı kesimlerce kuralların dışına taşırılmaya çalışılan bu oyunu biz o kesimlere de kuralına göre oynatacağız! Resmi başvurumuzla ilgili olarak, TFF'den ivedilikle cevap beklediğimizi, bu kirli düzenin #KuralınaGöre değil, oyunun #Kuralına- Göre davranılması için sürecin takibini titizlikle sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
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