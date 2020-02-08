08 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kevin Prince Boateng: Unutulmaz bir andı

Unutulmaz bir andı
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 Giriş Tarihi: 08.02.2020

Beşiktaş kariyerine golle başlayan Kevin Prince Boateng, attığı golün ardından stat hoparlöründe ’in ‘Bitanem’ şarkısının çalınmasıyla ilgili “Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler” dedi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, 3-0 kazanılan FK maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ilk yarısında zaman zaman zorlandıklarını belirten Boateng, "Çok mutluyum, harika oldu. Bundan daha iyisi olamazdı. Bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün kazanmak çok önemliydi. Kazandık ve keyfini taraftarlarımızla birlikte çıkardık. İlk yarıda zorlandığımız bölümler oldu ama şunu biliyorduk; golü bulduktan sonra rakip alan bırakacaktı. Öyle de oldu" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül Başakşehir maçında yok

"UNUTULMAZ BİR ANDI"

Golün ardından stat hoparlöründe 'Bitanem' şarkısının çalınmasının kendisi için unutulmaz bir an olduğunu vurgulayan Boateng, "Birçok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler. Tüylerim diken diken oldu. Unutulmaz bir andı" şeklinde konuştu.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

"TAKIMA KATKI YAPMAK İÇİN HAZIR OLACAĞIM"

Hücum hattında farklı pozisyonlarda görev alabildiğini belirten 32 yaşındaki Ganalı futbolcu, "Farklı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncuyum. Teknik direktörümüz nerede ihtiyaç duyarsa orada görev alacağım, takıma katkı vermeye çalışacağım. Tabii ki de gole yakın bölgelerde oynamayı tercih ediyorum. Ama teknik direktörümüz uygun görürse daha geride de oynayabilirim. Hâlâ goller atabilirim buna inanıyorum. Her zaman takıma katkı yapmak için hazır olacağım" dedi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Segen Yalçın'dan Lucescu açıklaması! Segen Yalçın'dan Lucescu açıklaması!
Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması
Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta şok! Başakşehir maçı öncesi Beşiktaş'ta şok!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör