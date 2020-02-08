İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...