08 Şubat 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (21. hafta)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış karşılaşmasında Konyaspor ile Denizlispor berabere kaldı. Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. İşte güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 08.02.2020 19:26
  • 1
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı bugün oynanan 3 karşılaşmayla devam etti. Günün açılış maçında Konyaspor ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

  • 2
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olan Trabzonspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

  • 3
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek Sergen Yalçın'la ikinci maçında ikinci galibiyetini aldı.

  • 4
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

  • 5
  • 22
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 21. hafta

1- Trabzonspor 41 PUAN

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör