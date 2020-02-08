Aykut Kocaman'dan istifa açıklaması
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 21. haftasında golsüz eşitlikle biten Yukatel Denizlispor karşılaşmasına ilişkin, "Çok uzun zamandır içeride kazanamıyoruz. Bu maç aslında bunu kırmak için bir fırsattı. Olmadı." dedi.
Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımın kazanma arzusuyla oynadığını söyledi.
Konyaspor gibi takımlar için evlerinde oynanan maçların çok önemli olduğunu ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:
"Özellikle takımın izlemeye gelen taraftar, takımının daha fazla kazandığını görmek ister. Tabii ki bu da takımına bağlılığını artırır. Bu maça çıkarken de kafamızda en önemli nokta burasıydı. Çok uzun zamandır içeride kazanamıyoruz. Bu maç aslında bunu kırmak için bir fırsattı. Olmadı. Aynı zamanda alt gruptan çıkıp orta grubun arkasına yapışmak için fırsat gibi gözüküyordu. Ancak maç istediğimiz gibi başlamadı. Öne geçtiğimiz bir an oldu. Golü bulduk ancak bu sefer VAR'dan gelen uyarı haklıydı ve hakem golü iptal etti. Nispeten iyi oynadığımız bir oyun oldu. Ancak sabırsız hamlelerimiz yüzünden kaptırdığımız toplardan dolayı geriye düşme tehdidi yaşadığımız bir maç olarak gerçekleşti ve sonuç alacak golü de atamadık."
Kocaman, maçın sonuna doğru taraftarların gösterdiği tepkiye ilişkin, "Ben taraftar olsam tribünde aynı şeyleri düşünürdüm. Dolayısıyla taraftarın bu konudaki tepkisi normal. Duygusal anlamda söylemek gerekirse hem benim için hem de Konyaspor için çok istenen bir durum değil. Üzücü tabii. Bunu da haksızlık anlamında söylemiyorum. Haklılar tabii. Yaklaşık 16-17 maçtır içeride tek maç galibiyet alırsa bir takım... Bu takımların da en büyük bağı içerideki maçlarıysa o takım da bunu başaramamışsa taraftarın tepkisi tabii ki haklı. Ayrıca Konyaspor Kulübü'nün bu yöndeki her türlü tasarrufunda hiçbir beklentim ve talebim olmadan her şeye hazır olduğumu ilk yarının son maçından sonra da söylemiştim. Tekrar söylüyorum: Hiçbir beklentim olmadan her türlü karara saygılıyım." şeklinde değerlendirmede bulundu.
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