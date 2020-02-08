MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 0-0 Yukatel Denizlispor
Süper Lig'in 21. haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. İki tarafın da karşılıklı atakları değerlendiremediği karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.
Bu karşılaşma sonrasında Konyaspor puanını 20'ye yükseltirken, Denizlispor da 24 puana yükselmiş oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun ortasında, Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
18. dakikada Sacko'nun ceza yayı önünden vuruşunda, top kalenin üzerinden auta gitti.
26. dakikada Guilherme'nin ortasında, Thuram'ın kafa vuruşunda top kornere çıktı.
33. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle uzaklaştırdı.
36. dakikada Milosevic'in sert vuruşunda defanstan dönen topu önünde bulan Thuram'ın şutunda meşin yuvarlak kornere çıktı.
37. dakikada Guilherme'nin kullandığı korner atışında Selim Ay'ın kolundan seken topu tamamlayan Jevtovic'in golü, VAR'dan gelen uyarıyla geçersiz sayıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ayrıntılar geliyor...
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